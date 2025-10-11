Malattie e tumori rari: aperte le candidature per il XII Premio OMaR

Malattie e tumori rari: da oggi è possibile candidarsi al XII Premio OMaR, il riconoscimento conferito da Osservatorio Malattie Rare per una corretta comunicazione

Sono ufficialmente aperte, a partire da oggi, le candidature per la dodicesima edizione del Premio OMaR, riconoscimento per l’eccellenza nella comunicazione su malattie e tumori rari. Oltre a premiare la qualità, e dunque la chiarezza e l’accuratezza dell’informazione, il Premio rappresenta ogni anno un’importante occasione di confronto tra giornalisti, comunicatori, ricercatori, società scientifiche, associazioni di pazienti, aziende e istituzioni.

L’iniziativa è promossa da OMaR – Osservatorio Malattie Rare in collaborazione con Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici e Rari di Cittadinanzattiva, Fondazione Telethon, Orphanet Italia e SIMeN – Società Italiana di Medicina Narrativa. Tra i partner figurano Ability Channel, FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e il Festival Cinematografico “Uno Sguardo Raro”.

Il regolamento prevede tre categorie per concorrere, tutte rivolte a valorizzare chi si è distinto per un’informazione corretta e una comunicazione capace di sensibilizzare il pubblico sul tema delle patologie e dei tumori rari:

Premio Giornalistico , per contenuti stampa, web, audio e video;

, per contenuti stampa, web, audio e video; Premio per la Migliore Campagna di Comunicazione – Categoria Professionisti ;

; Premio per la Migliore Campagna di Comunicazione – Categoria Non Professionisti.

I lavori ammessi alla selezione devono essere stati pubblicati tra il 1° marzo 2024 e il 28 febbraio 2025. Le candidature possono essere inviate esclusivamente tramite il form online disponibile sul sito del concorso entro e non oltre il 10 novembre 2025.

A ciascun vincitore sarà assegnato un corrispettivo del valore di 2.500 euro. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma nel mese di febbraio 2026, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, alla presenza degli organizzatori, dei partner, dei giurati, e dei rappresentanti delle istituzioni, del mondo clinico, dei media e delle associazioni di pazienti. Tutti gli aggiornamenti sono presenti sul sito di OMaR – Osservatorio Malattie Rare e sul portale dedicato al Premio dove è possibile consultare il regolamento completo, le modalità di partecipazione e la composizione della Giuria.

Negli anni il Premio OMaR ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui la Medaglia del Presidente della Repubblica, e il patrocinio di: AMR – Alleanza Malattie Rare, ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online, CDG – Centro di Documentazione Giornalistica, CNOG – Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, EURORDIS Rare Diseases Europe, FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali, FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana, USPI – Unione Stampa Periodica Italiana e WHIN – Web Health Information Network.