Estrazione Superenalotto 11 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 11/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 11 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 163 del 11/10/2025

28-51-55-62-80-90

Numero Jolly

68

Numero Superstar

90

Quote Superenalotto del 11 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 58 23.713,82
punti 4520 369,93
punti 320.436 28,42
punti 2322.557 5,60

Quote Superstar del 11 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 36.993,00
3 stella225 2.842,00
2 stella3.403 100,00
1 stella21.212 10,00
0 stella35.535 5,00