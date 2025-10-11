Estrazione Superenalotto 11 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 11/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 11 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 163 del 11/10/2025
28-51-55-62-80-90
Numero Jolly
68
Numero Superstar
90
Quote Superenalotto del 11 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|8
|€ 23.713,82
|punti 4
|520
|€ 369,93
|punti 3
|20.436
|€ 28,42
|punti 2
|322.557
|€ 5,60
Quote Superstar del 11 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 36.993,00
|3 stella
|225
|€ 2.842,00
|2 stella
|3.403
|€ 100,00
|1 stella
|21.212
|€ 10,00
|0 stella
|35.535
|€ 5,00