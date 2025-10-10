Orrore ad Arzano: cavallo trascinato sull’asfalto e poi legato a un palo

Cavallo trascinato sull’asfalto e poi legato a un palo: due denunciati ad Arzano, nel Napoletano. Borrelli: “Sono mostri, servono condanne durissime”

Salvato dai vigili urbani di Arzano (Napoli) un cavallo trascinato sull’asfalto da un’auto dopo essere caduto mentre era legato con una corda. Ad essere denunciati per maltrattamenti e abbandono di animali due persone, una delle quali è risultato essere un ex consigliere comunale di Arzano con diversi precedenti penali.

“MOSTRI, SERVONO CONDANNE DURISSIME”

“Ottimo intervento della polizia locale”. Così il deputato di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), Francesco Emilio Borrelli, commentando la vicenda. “Questi – ha aggiunto – sono mostri e come tali vanno trattati con condanne durissime. Chiediamo pene severe nei confronti dei responsabili di tali gesti”.

PER IL CAVALLO TRAUMI E FERITE

Secondo quanto si legge in una nota del parlamentare, Rocky, il cavallo ferito, era trainato insieme a un altro equino quando è caduto a terra riportando traumi e ferite. I segni delle ferite sono visibili nelle foto diffuse dalla Polizia locale.

HANNO LASCIATO IL CAVALLO LEGATO A UN PALO

Dopo l’accaduto, il conducente è sceso dall’auto, ha legato l’animale ferito e sofferente a un palo della pubblica illuminazione e si è allontanato in auto con il complice, portando via l’altro cavallo. Prontamente allertati, gli agenti della polizia locale di Arzano, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, si sono recati sul posto e hanno trovato l’animale visibilmente ferito e sofferente, legato al palo. I caschi bianchi hanno immediatamente allertato il personale sanitario per i soccorsi e si sono messi sulle tracce del veicolo e dei responsabili, riuscendo a individuarli e identificarli.

I COLPEVOLI INCASTRATI DAI VIDEO

Tanto l’ex consigliere comunale quanto il suo complice non hanno saputo giustificare il gesto, che è stato ripreso anche in alcuni filmati. Successivamente, gli agenti e i sanitari, in collaborazione con il personale dell’Asl, hanno rintracciato il luogo di detenzione degli equini e hanno trovato anche l’altro cavallo, che stava bene. I due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per i reati di maltrattamento e abbandono di animali, e Rocky è stato posto sotto sequestro. L’operato della polizia locale, si evidenzia nella nota, ha ricevuto apprezzamenti dagli animalisti e da tutti coloro che si schierano in difesa degli animali.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)