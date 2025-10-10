Estrazione Superenalotto 10 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 10/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 162 del10/10/2025

20-38-42-61-81-82

Numero Jolly

16

Numero Superstar

80

Quote Superenalotto del 10 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 21.278,24
punti 4210 620,58
punti 39.810 39,93
punti 2180.147 6,74

Quote Superstar del 10 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 62.058,00
3 stella67 3.993,00
2 stella909 100,00
1 stella6.242 10,00
0 stella15.573 5,00