Estrazione Superenalotto 10 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 10/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 162 del10/10/2025
20-38-42-61-81-82
Numero Jolly
16
Numero Superstar
80
Quote Superenalotto del 10 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 21.278,24
|punti 4
|210
|€ 620,58
|punti 3
|9.810
|€ 39,93
|punti 2
|180.147
|€ 6,74
Quote Superstar del 10 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 62.058,00
|3 stella
|67
|€ 3.993,00
|2 stella
|909
|€ 100,00
|1 stella
|6.242
|€ 10,00
|0 stella
|15.573
|€ 5,00