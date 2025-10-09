Estrazione Superenalotto 9 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 9/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 161 del 9/10/2025
38-49-50-54-78-82
Numero Jolly
90
Numero Superstar
43
Quote Superenalotto del 9 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 165.580,63
|punti 4
|421
|€ 399,60
|punti 3
|14.464
|€ 35,07
|punti 2
|242.036
|€ 6,51
Quote Superstar del 9 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 39.960,00
|3 stella
|54
|€ 3.507,00
|2 stella
|1.044
|€ 100,00
|1 stella
|7.277
|€ 10,00
|0 stella
|17.613
|€ 5,00