Estrazione Superenalotto 9 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 9/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 161 del 9/10/2025

38-49-50-54-78-82

Numero Jolly

90

Numero Superstar

43

Quote Superenalotto del 9 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 165.580,63
punti 4421 399,60
punti 314.464 35,07
punti 2242.036 6,51

Quote Superstar del 9 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 39.960,00
3 stella54 3.507,00
2 stella1.044 100,00
1 stella7.277 10,00
0 stella17.613 5,00