Estrazione Superenalotto 7 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 7/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 7 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 160 del 7/10/2025

17-21-40-56-61-79

Numero Jolly

87

Numero Superstar

85

Quote Superenalotto del 7 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 84.247,46
punti 4342 500,43
punti 315.589 33,11
punti 2273.135 5,87

Quote Superstar del 6 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 50.043,00
3 stella83 3.311,00
2 stella1.160 100,00
1 stella8.326 10,00
0 stella19.115 5,00