Estrazione Superenalotto 7 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 7/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 7 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 160 del 7/10/2025
17-21-40-56-61-79
Numero Jolly
87
Numero Superstar
85
Quote Superenalotto del 7 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 84.247,46
|punti 4
|342
|€ 500,43
|punti 3
|15.589
|€ 33,11
|punti 2
|273.135
|€ 5,87
Quote Superstar del 6 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 50.043,00
|3 stella
|83
|€ 3.311,00
|2 stella
|1.160
|€ 100,00
|1 stella
|8.326
|€ 10,00
|0 stella
|19.115
|€ 5,00