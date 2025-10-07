Cuoricini infranti: i Coma_Cose, coppia sul palco e nella vita, si separano

Gossip, si lasciano i Coma_Cose, Fausto e Francesca. Il duo dai social conferma le voci che si rincorrono da mesi. “Ormai eravamo solo una coppia sul palco”. Ecco perché

Lui cammina in campo di periferia, lei in riva al mare: vanno in direzione opposta: un video simbolico e tante parole per annunciare quello che ormai si vociferava da tempo: “Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati”. Fausto è Fausto Lama e Francesca è Francesca Mesiano, in arte California, entrambi conosciuti come Coma_Cose, duo nella vita e sul palco: a un comunicato e un video diffuso sui social hanno affidato l’ufficializzazione della fine del loro matrimonio e del percorso musicale intrapreso insieme. Annullati i concerti del 27 ottobre al Forum di Assago e del 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

“IL LAVORO HA CANNIBALIZZATO LA VITA PRIVATA”

“È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni”, spiegano così il silenzio calato ultimamente su entrambi e le date dei concerti cancellate per motivi ogni volta diversi. “La verità- confessano ai fan- è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta”.

“Più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi- vanno avanti- più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

“NESSUN RANCORE TRA NOI”

E cosa resta dei Coma_Cosa ora? “Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare”, riconoscono. E poi gli inevitabili ringraziamenti a “tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica”.

E poi inevitabili anche le citazioni consolatorie dei loro testi: “L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile- scrivono Fausto e Francesca- “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista”. Ora però “è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi”. Insomma, concludono con un “Grazie, è stato bellissimo”.

GALEOTTA UNA NOTTE DI KARAOKE

Un po’ Albano e Romina Power in versione indie-pop, il loro sogno d’amore e il loro successo si infrangono dopo dieci anni di carriera e un matrimonio annunciato sul palco di Sanremo e celebrato nel 2024. Si conoscono tramite amici in una Milano del 2016, entrambi arrivati dalla provincia del nord, lui bresciano, lei da Pordenone. Entrambi con la passione per la musica: Fausto lavora come ‘addetto ai lavori’ nel mondo musicale, provando anche a registrare canzoni che però non sfondano mai. Francesca fa la commessa di giorno, la dj di musica elettronica di notte. Il loro romanzo vuole che galeotta fu una notte di karaoke a base di 883 e Ramazzotti: l’indomani nasce il duo Coma_Cose. Nel 2017 sfornano il loro primo Ep “Inverno Ticinese”, è la loro storia trasformata in un vortice rap-pop- indie e hip hop.

DA “FIAMME NEGLI OCCHI” A “CUORICINI”: I SUCCESSI DI SANREMO

Il successo su larga scala è quello di “Fiamme negli occhi” cantata con viva passione sul palco di Sanremo nel 2021. L’anno dopo un nuovo album “Un meraviglioso modo di salvarsi”: i ritmi del successo travolgono sentimenti e vita privata. C’è una prima crisi: si separano per un po’. Frutto di quella ‘pausa’ è ‘L’Addio’, cantata a Sanremo nel 2023, con tanto di annuncio di matrimonio in sala stampa. Dunque convolano a nozze nel 2024 e tornano sul palco dell’Ariston con la hit “Cuoricini” del 2025.

L’ESTATE DEI CONCERTI ANNULATI, IL GIALLO DELLA FOTO IN SPIAGGIA, LA FINE

Arriva poi l’estate dei concerti annullati, i rumors, la foto di Francesca in spiaggia con un altro uomo finita su Dagospia, le notizie sulla loro separazione poi smentite, il silenzio e oggi, 7 ottobre, dopo una lunga agonia, la conferma: se è toccato anche ad Albano e Romina, allora l’addio è una possibilità anche per i Coma_Cose.

