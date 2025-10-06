Morta l’attrice Kimberly Hébert Gregory, la Belinda Brown di “Vice Principal”

È morta a 52 anni l’attrice statunitense Kimberly Hèbert Gregory, volto noto di film e serie tv: interpretò Belinda Brown di “Vice Principal”

Addio a Kimberly Hèbert Gregory, attrice di 52 anni diventata famosa per il ruolo della preside Belinda Brown nella serie “Vice Principals”. I motivi del decesso non sono stati resi pubblici. Nella toccante poesia che l’ex marito Chester Gregory le ha dedicato sui social si legge però a un certo punto la parola “battaglia“, quindi si può immaginare un percorso segnato da una grave malattia. Ecco cosa scrive l’ex marito: “Eri la brillantezza incarnata, una donna nera la cui mente illuminava ogni stanza – ha scritto l’ex marito-, la cui presenza portava con sé sia il fuoco che la grazia. Ci hai insegnato lezioni di coraggio, nell’arte, nella resilienza”. E ancora: “, E come continuare a presentarsi, Anche quando la vita chiedeva più della sua condivisione. “E ancora: “Molto più di una ex moglie, eri una mia amica. Nostro figlio, la canzone che abbiamo scritto insieme, è l’eco vivente della tua luce”.

Oltre a “Vice Principals”, l’attrice è apparsa anche in altre serie tv di successo, come Grey’s Anatomy, The Bing Bang Theory e Better Call Saul. Ha recitato in altre produzioni come Kevin (Probably) Saves the World, Barry, The Chi, Devious Maids, Brooklyn Nine-Nine, Medical Police, Genius e The Act. È stata anche guest star in Gossip Girl, Law & Order, Grey’s Anatomy, Private Practice, Due uomini e mezzo e The Big Bang Theory. Ha avuto inoltre ruoli ricorrenti in Brooklyn Nine-Nine e Better Call Saul.

“Ieri abbiamo perso una delle migliori… una delle migliori con cui abbia mai lavorato”, ha scritto sui social l’attore Walton Goggins, che ha recitato con Kimberly Hebert in Vice Principals. “Ho avuto l’onore… la fortuna di conoscere, di passare mesi a lavorare con questa regina in Vice Principals”, ha scritto ancora.

CHI ERA KIMBERLY HÈBERT GREGORY

Nata a Houston (Texas) il 7 dicembre del 1972, Kimberly Hèbert Gregory ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro quando era adolescente. Dopo un diploma nella scuola di recitazione della sua città e una laurea in psicologia al Mount Holyoke College, ha debuttato come attrice in diverse produzione della Chicago Theatre Company.

