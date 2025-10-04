Svelata la nuova collezione natalizia di JYSK

La nuova collezione natalizia di JYSK è stata pensata per trasmettere una sensazione di calore e comfort. Porterà un’atmosfera magica in casa

Con le giornate che diventano più fredde e buie, ci affidiamo alla stagione delle feste per illuminare le nostre case e creare un’atmosfera accogliente. La nuova collezione natalizia di JYSK è pensata proprio per questo: trasmettere una sensazione di calore e comfort per celebrare le festività.

La collezione Nordic Mood Christmas 2025 di JYSK si ispira alle radici scandinave del brand e al verde intenso delle foreste di pini nordici, al verde della natura e propone prodotti per la casa e tessili per creare una sensazione festiva armoniosa.

La nuova collezione natalizia porterà un’atmosfera calda e magica in casa, aiutando a creare un ambiente domestico vibrante in puro stile hygge, espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe – con l’h iniziale un po’ aspirata – che rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, comodità e sul senso della condivisione.

Decorare la tavola di Natale con il verde

Il verde rilassante con stampe di delicati fiocchi di neve cattura l’attenzione attorno alla tavola abbigliata con la nuova tovaglia, con tovaglioli in cotone, della serie STJERNESTEN. In abbinamento, la nuova tazza e il piatto MALAKIT, con una smaltatura verde acido che rende ogni pezzo unico.

Per completare l’atmosfera, il nuovo cuscino PETALIT porta i delicati fiocchi di neve nel soggiorno. Le nuove stelle di carta HRYM decorano le finestre, mentre l’albero di natale artificiale FENRIR regala una piacevole sensazione di natura in casa.

A Natale il ricamo è di tendenza

Mentre la collezione Nordic Mood ruota attorno al tema naturale, altre novità nella selezione natalizia JYSK richiamano la tradizione.

La popolare serie NELLIKE si arricchisce di nuovi tessili ricamati. Ora è possibile trovare i graziosi motivi di tamburi e cuori natalizi ricamati su cuscini e runner, oltre a una tovaglia, tutti in tessuto misto lino.

Il Natale è la stagione delle luci e quest’anno diverse novità arricchiscono l’assortimento festivo: STJERNE brilla come una stella, mentre la ghirlanda PYROP, realizzata con rametti di rame flessibili e luci a LED, diventa protagonista delle decorazioni.

La collezione Nordic Mood Christmas di JYSK, insieme all’assortimento natalizio aggiuntivo, sarà disponibile nei negozi e online su JYSK.IT a partire dall’inizio di ottobre 2025.