Estrazione Superenalotto 4 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 4/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 4 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 159 del 4/10/2025

48-54-61-68-79-87

Numero Jolly

80

Numero Superstar

45

Quote Superenalotto del 4 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 37.940,08
punti 4468 411,01
punti 316.836 34,49
punti 2277.001 6,52

Quote Superstar del 4 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 41.101,00
3 stella72 3.449,00
2 stella1.302 100,00
1 stella8.869 10,00
0 stella23.295 5,00