Estrazione Superenalotto 4 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 4/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 4 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 159 del 4/10/2025
48-54-61-68-79-87
Numero Jolly
80
Numero Superstar
45
Quote Superenalotto del 4 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 37.940,08
|punti 4
|468
|€ 411,01
|punti 3
|16.836
|€ 34,49
|punti 2
|277.001
|€ 6,52
Quote Superstar del 4 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 41.101,00
|3 stella
|72
|€ 3.449,00
|2 stella
|1.302
|€ 100,00
|1 stella
|8.869
|€ 10,00
|0 stella
|23.295
|€ 5,00