Estrazione Superenalotto 3 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 3/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 158 del 3/10/2025

2-4-69-75-79-88

Numero Jolly

12

Numero Superstar

7

Quote Superenalotto del 3 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 127.893,93
punti 4409 319,18
punti 317.179 22,84
punti 2267.199 5,00

Quote Superstar del 3 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 31.918,00
3 stella169 2.284,00
2 stella2.272 100,00
1 stella12.372 10,00
0 stella24.593 5,00