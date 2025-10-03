Estrazione Superenalotto 3 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 3/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 158 del 3/10/2025
2-4-69-75-79-88
Numero Jolly
12
Numero Superstar
7
Quote Superenalotto del 3 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 127.893,93
|punti 4
|409
|€ 319,18
|punti 3
|17.179
|€ 22,84
|punti 2
|267.199
|€ 5,00
Quote Superstar del 3 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 31.918,00
|3 stella
|169
|€ 2.284,00
|2 stella
|2.272
|€ 100,00
|1 stella
|12.372
|€ 10,00
|0 stella
|24.593
|€ 5,00