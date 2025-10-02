Stasera su Rai Storia la guerra di Etiopia per “Nascita di un impero”

In occasione del 90° anniversario dall’inizio della Guerra d’Etiopia, Rai Cultura ripercorre la vicenda militare, il contesto internazionale e le sue conseguenze storiche nello Speciale “Nascita di un impero” in onda giovedì 2 ottobre alle 21.10 su Rai Storia
Lo Speciale rilegge la storia della guerra d’Etiopia e dell’Impero creato dal fascismo nel 1936: dalle premesse ai preparativi militari, dalle battaglie alla nascita dell’Africa Orientale Italiana fino alla perdita delle colonie durante il secondo conflitto mondiale.
Una pagina importante del colonialismo italiano da rivedere attraverso filmati di repertorio, cinegiornali originali, testimonianze e l’analisi storica di Mauro Canali, Valeria Deplano ed Emanuele Ertola.