Estrazione Superenalotto 2 ottobre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 2/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°157 del 2/10/2025

1-21-39-42-52-89

Numero Jolly

6

Numero Superstar

17

Quote Superenalotto del 2 ottobre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 41.653,13
punti 4454 372,83
punti 317.375 29,37
punti 2295.624 5,36

Quote Superstar del 2 ottobre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 37.283,00
3 stella126 2.937,00
2 stella2.664 100,00
1 stella18.197 10,00
0 stella39.449 5,00