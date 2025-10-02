Estrazione Superenalotto 2 ottobre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 2/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°157 del 2/10/2025
1-21-39-42-52-89
Numero Jolly
6
Numero Superstar
17
Quote Superenalotto del 2 ottobre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 41.653,13
|punti 4
|454
|€ 372,83
|punti 3
|17.375
|€ 29,37
|punti 2
|295.624
|€ 5,36
Quote Superstar del 2 ottobre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 37.283,00
|3 stella
|126
|€ 2.937,00
|2 stella
|2.664
|€ 100,00
|1 stella
|18.197
|€ 10,00
|0 stella
|39.449
|€ 5,00