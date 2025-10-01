Paulo Dybala e Oriana Sabatini aspettano una figlia

Paulo Dybala diventa papà, l’annuncio social con la moglie Oriana Sabatini: “La prima foto in tre”: e nei commenti arriva anche lo spoiler sul sesso

“La prima foto in tre”. Paulo Dybala e la moglie Oriana Sabatini annunciano così l’arrivo del loro primo figlio. Un post social che racconta con un video i primi momenti da genitori del calciatore e dell’attrice, cantante e modella.

Gli occhi emozionati e i grandi sorrisi riempiono le immagini – con tanto di ecografia – che hanno fatto il pieno di like e di auguri, da Alvaro Morata a Tony Effe (anche lui quasi papà). E, sempre tra i commenti, c’è stato anche lo spoiler sul sesso. È lo stesso attaccante della Roma a pubblicare un cuore e un fiocco rosa, suggerimento dell’arrivo di una bambina. Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati a luglio 2024 e stanno insieme dal 2018.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)