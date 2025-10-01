Americano del Ciclista, il giro perfetto per il tuo aperitivo

Dopo una lunga pedalata o una giornata intensa, ogni ciclista (e non solo!) sogna un momento di relax: ecco allora l’Americano del Ciclista, un cocktail che unisce il carattere deciso degli amari italiani al fascino aromatico del vermouth
Dopo una lunga pedalata o una giornata intensa, ogni ciclista (e non solo!) sogna un momento di relax: ecco allora l’Americano del Ciclista, un cocktail che unisce il carattere deciso degli amari italiani al fascino aromatico del vermouth, rinfrescato da un tocco di soda e dalla firma unica di Amaro del Ciclista Originale. Ogni sorso è un equilibrio perfetto tra sentori amari e note dolci, con un retrogusto vivace che invita a staccare la mente e godersi il momento. È il drink ideale per chi ama l’aperitivo autentico, senza fronzoli, ma con personalità.
Tecnica: build
Bicchiere: Old Fashioned o Tumbler basso
Ingredienti
Amaro del Ciclista Originale: 2,5 cl
Casoni Bitter 1814: 2,5 cl
Vermouth Casoni 1814: 5 cl
Soda: 5 cl
Procedimento
1. Riempi un bicchiere old fashioned o tumbler basso con ghiaccio.
2. Versa 2,5 cl di Amaro del Ciclista originale e 2,5 cl di Casoni Bitter 1814.
3. Aggiungi 5 cl di Vermouth Casoni 1814.
4. Completa con 5 cl di soda, mescolando delicatamente per amalgamare gli ingredienti.
5. Guarnisci a piacere con una fetta d’arancia o una scorza di limone per un tocco aromatico in più.