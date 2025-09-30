Gossip: finita la storia d’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban

Nicole Kidman e Keith Urban, love story finita dopo 19 anni di matrimonio. Vivevano separati da 4 mesi. In comune due figlie adolescenti

Addio alla coppia australiana più celebre dei red carpet. Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati definitivamente dopo 19 anni di matrimonio. L’attrice australiana e il cantante country, cittadino australiano e statunitense, erano legati dal 2006 e sono i genitori di Sunday Rose Kidman-Urban, 17 anni, e Faith Margaret Kidman-Urban, 14.

VITE SEPARATE ORMAI DA DIVERSI MESI

La notizia sta facendo il giro dei media statunitensi: le due star vivrebbero separate già da giugno, quando Urban ha lasciato la casa della famiglia a Nashville, in Tennessee. In questi ultimi mesi l’attrice avrebbe provato a ricucire il rapporto, ma senza successo.

A UNIRLI UN EVENTO PER L’AUSTRALIA, LORO PAESE D’ORIGINE

Kidman, 58 anni, e Urban, 57 anni, si sono conosciuti nel 2005 al gala G’Day USA a Los Angeles, un evento per promuovere il loro paese d’origine comune, l’Australia. La coppia ha reso pubblico il fidanzamento poco più di un anno dopo, prima di sposarsi a Sydney nel giugno 2006.

Nei primi mesi di matrimonio, Kidman ha aiutato e sostenuto il marito per superare la sua dipendenza da alcol, convincendolo a entrare in una rehab. Nelle interviste successive, Urban ha riconosciuto a Kidman un ruolo fondamentale nella sua riabilitazione.

TOM CRUISE, IL PRIMO MARITO DI KIDMAN

Prima di sposare Urban, l’attrice è stata sposata con Tom Cruise dal 1990 al 2001, con cui ha adottato due figli, Bella e Connor, che una volta separati i genitori, hanno preferito vivere con il padre e unirsi a Scientology, mentre non hanno mantenuto rapporti con la madre.

IL CINEMA E LA MUSICA, DUE CARRIERE DI SUCCESSO

Kidman, star nota in tutto il mondo, è stata classificata come l’attrice più pagata al mondo da Forbes nel 2024. Ha vinto l’Oscar come migliore attrice nel 2003 per la sua interpretazione in “The Hours” ed è stata candidata in altre quattro occasioni. È tuttora ricercatissima nel cinema che in nelle produzioni serial per il piccolo schermo.

Urban è un cantautore country famoso negli Stati Uniti dai primi anni Duemila. Ha vinto quattro Grammy Awards e 15 Academy of Country Music Awards. Ha alle spalle una carriera da 11 album ed è stato giudice per tre stagioni di “American Idol”.

