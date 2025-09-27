Estrazione Superenalotto 27 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 27/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 27 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 155 del 27/9/2025

9-10-21-25-27-68

Numero Jolly

54

Numero Superstar

6

Quote Superenalotto del 27 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 520 9.266,55
punti 41.743 108,55
punti 349.051 11,59
punti 2520.023 5,00

Quote Superstar del 27 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 10.855,00
3 stella231 1.159,00
2 stella2.443 100,00
1 stella12.738 10,00
0 stella22.264 5,00