Arriva al cinema Metropolis, un altro capolavoro scritto dal visionario Katsuhiro Ōtomo

Dopo lo straordinario successo di AKIRA, che ha conquistato oltre 55.000 spettatori in sala, arriva al cinema un altro capolavoro scritto dal visionario Katsuhiro Ōtomo: METROPOLIS, un classico dell’animazione giapponese che fonde meraviglia visiva e profonda riflessione sociale. L’appuntamento nelle sale per i fan è per il 13, 14 e 15 ottobre, quando saranno tutti invitati a riunirsi per ritrovare su grande schermo un altro capostipite delle anime giapponesi in versione restaurata. METROPOLIS sarà il primo appuntamento della nuova stagione di Nexo Studios Anime al Cinema, cui seguirà TOKYO GODFATHERS, il miracolo di Natale firmato dal genio visionario Satoshi Kon che tornerà sul grande schermo come evento speciale nelle sale solo il 24, 25, 26 novembre.

Basato sull’omonimo manga di Osamu Tezuka del 1949, in parte ispirato al film di Fritz Lang del 1927 e diretto da Rintarō, METROPOLIS (2001) è un’opera intensa e profetica, capace di parlare a tutte le generazioni. Ambientato in un futuro distopico in cui umani e robot convivono in un equilibrio precario, il film racconta la storia di un detective e del suo giovane assistente, coinvolti in un’indagine che li porterà a scoprire un segreto in grado di sovvertire il destino della città.

Con uno stile grafico che omaggia l’animazione classica e una colonna sonora travolgente, METROPOLIS torna oggi più attuale che mai, offrendo una riflessione sorprendente sull’identità, la memoria e i confini dell’umanità nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’evento al cinema fa parte della nuova stagione di Nexo Studios Anime al Cinema ed è distribuito in collaborazione con i media partner Radio Deejay, MYmovies, Cultura POP, ANiME GENERATION.