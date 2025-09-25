Raffaello Tonon a teatro con l’amico Luca Onestini: sui social haters scatenati

L’annuncio della nuova avventura a teatro di Raffaello Tonon con l’amico Luca Onestini fa scatenare gli haters, ma lui non si scompone: ecco cosa ha risposto e il perché dei chili di troppo

“Cosa gli è successo? È così gonfio…”, “No, questo è uno che lo sta imitando, sennò aiuto, è tutto gonfio, se è lui”, “Ma esattamente cosa ha fatto?”, “Com’è ingrassato, speriamo che recuperi”: sono solo alcuni dei commenti ai diversi video apparsi in questi giorni sui canali social per promuovere il ritorno- a teatro- di una nota coppia del piccolo schermo e dei reality show, ovvero Raffaello Tonon e Luca Onestini.

LA NUOVA VITA DI TONON

A dire il vero, vittima di un vero e proprio body shaming è solo uno dei due, Tonon, che da alcuni anni si è ritirato dal mondo televisivo e degli spettacoli, così come da Milano, e ha deciso di trasferirsi a Cattolica, sulla riviera romagnola, in provincia di Rimini, e di cambiare proprio la sua vita. Tuttora Tonon infatti lavora infatti come oste in una enoteca-cantina, l’Enio Ottaviani Winery di San Clemente, in mezzo alla campagna, e lo racconta lui stesso da video e foto che posta spesso dai suoi profili social. Una vita così lontana dai riflettori lo ha anche cambiato fisicamente, senza il peso di dover continuamente essere al centro dell’attenzione mediatica.

LA REPLICA AGLI HATERS: “NON SONO PIÙ SCHIAVO DELL’AMORE E DEL SESSO, NEMMENO DELLA BILANCIA”

Questo però non è stato compreso dai vecchi fan dell’opinionista televisivo, tra i protagonisti mai dimenticati del Grande Fratello, in particolare dell’edizione 2017. “Ho letto tante volte ‘Cosa è successo a Tonon, è irriconoscibile’. Sapete che cosa è successo? Il Tonon odierno ha mangiato anche il vecchio Tonon”, ha voluto rispondere con ironia a tutti gli hater. Ha poi sfiorato i suoi trascorsi difficili: “È successo che cadere è normale, e non si rialzano solo i soggetti forti, ci rialziamo tutti”.

Sulla sua forma fisica, non proprio perfetta, ha spiegato d’aver raggiunto una nuova consapevolezza: “Non mi importa nulla di ‘tenermi’, di ‘stare attento’. Alla mia età mi permetto il lusso di non privarmi di nulla, fottendomene della pressione, degli zuccheri, degli esami”. Insomma, non si ritiene più schiavo delle ‘dipendenze affettive’ e neanche di quella della bilancia. “Per me, da qualche anno è finita la magia tossica del piacere di sedurre, non sono più schiavo del sesso e dell’amore e quindi nemmeno della bellezza e della bilancia. Piuttosto che offrire cene inutili, compro chantilly, profiterol, pavlova e bei libri. Ecco cosa è successo”, ha semplicemente rivelato di sé.

IL DEBUTTO A TEATRO

E forte di una nuova consapevolezza, si è gettato nella prossima avventura con Luca Onestini: un’amicizia nata al Grande Fratello e mai spenta, nonostante scelte di vita totalmente diverse (basta osservare pure il fisico del modello bolognese). Di qui l’annuncio in pompa magna del loro debutto insieme sul palcoscenico. “Gli Oneston sono tornati Dopo anni di amicizia e collaborazioni tra televisione, libri e radio, Luca Onestini e Raffaello Tonon tornano insieme con un debutto teatrale senza precedenti”, è il testo che accompagna uno dei diversi video promozionali dello show comico che avrà il titolo di “Due fratelli e l’urna meno 1/4”. “Non assomiglia a nulla di già visto: una commedia inedita e travolgente, ricca di sorprese, firmata da una delle produzioni e regie più affermate in Italia, che porterà gli Oneston sui palcoscenici dei principali teatri del Paese”, prosegue l’annuncio. Non sarà solo “leggerezza e risate”, promette la presentazione, “ma anche una riflessione su quei valori che, nella società odierna, si stanno poco a poco perdendo. Il resto lo scoprirete solo a teatro”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)