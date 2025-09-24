Dua Lipa licenzia il suo manager per le posizioni su Gaza

Dua Lipa licenzia il manager per le sue posizioni su Gaza: la cantante da tempo schierata in favore della causa palestinese, avrebbe ritenuto le azioni dell’uomo incompatibili con i suoi valori personali e pubblici

La popstar Dua Lipa ha deciso di interrompere il rapporto professionale con il suo manager di lunga data, David Levy, per forti divergenze politiche riguardo al conflitto israelo-palestinese. Secondo varie fonti citate dal Daily Mail, Levy è stato tra i firmatari di una lettera inviata agli organizzatori del Glastonbury Festival con la richiesta che venisse rimosso dal cartellone il gruppo rap irlandese Kneecap per il loro presunto attivismo pro-Palestina. La lettera, definita “privata e confidenziale”, è però trapelata pubblicamente, suscitando polemiche. Nonostante ciò, i Kneecap si sono comunque esibiti al festival.

Tuttavia Dua Lipa, da tempo espressamente schierata in favore della causa palestinese, avrebbe valutato che le azioni del manager erano incompatibili con i suoi valori personali e pubblici.

Una fonte anonima legata al mondo della musica ha dichiarato che la popstar “si è assicurata tramite i suoi collaboratori che David Levy non lavorasse più alla sua musica” e che considera le sue posizioni come “sostenitore della guerra israeliana a Gaza e del terribile trattamento riservato ai palestinesi”. Un portavoce dell’agenzia William Morris Endeavor, di cui Levy è un dirigente, ha dichiarato che “le notizie secondo cui Dua Lipa o il suo management avrebbero licenziato uno degli agenti a causa delle sue opinioni politiche sono categoricamente false”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)