Estrazione Superenalotto 23 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 23/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 23 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 152 del 23/9/2025

1-6-20-43-59-73

Numero Jolly

58

Numero Superstar

89

Quote Superenalotto del 23 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 54.961,49
punti 4673 250,75
punti 324.330 20,81
punti 2364.807 5,00

Quote Superstar del 23 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 25.075,00
3 stella102 2.081,00
2 stella1.518 100,00
1 stella9.155 10,00
0 stella17.592 5,00