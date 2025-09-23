Estrazione Superenalotto 23 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 23/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 23 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 152 del 23/9/2025
1-6-20-43-59-73
Numero Jolly
58
Numero Superstar
89
Quote Superenalotto del 23 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 54.961,49
|punti 4
|673
|€ 250,75
|punti 3
|24.330
|€ 20,81
|punti 2
|364.807
|€ 5,00
Quote Superstar del 23 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 25.075,00
|3 stella
|102
|€ 2.081,00
|2 stella
|1.518
|€ 100,00
|1 stella
|9.155
|€ 10,00
|0 stella
|17.592
|€ 5,00