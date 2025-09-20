Gossip: Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l’attrice e il regista, che facevano coppia fissa da 13 anni, hanno deciso di separarsi

Hanno annunciato la rottura della loro relazione dicendo che tra loro ormai c’è solo “affetto reciproco”: è ‘scoppiata’ la storica coppia formata da Monica Bellucci e Tim Burton. La nota è stata affidata all’agenzia stampa Afp. Queste le parole scelte dall’attrice e dal regista, che hanno rispettivamente 60 e 67 anni: “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”.

La storia d’amore tra Monica Bellucci e Tim Burton iniziò nel 2022, dopo che si conobbero al Lumière Film Festival, quell’anno vinto proprio da Tim Burton: Monica Bellucci gli consegnò il premio sul palco e fu così che scattò la scintilla. Dopo un periodo di segretezza, la storia d’amore è stata ufficializzata nel giugno del 2023, quando Monica Bellucci disse: “Quello che posso dire è che sono molto felice di averlo incontrato. Lo amo. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita”.

Monica Bellucci e Tim Burton non hanno figli insieme: l’attrice ha avuto due figli Deva (21 anni) e Léonie (15 anni) da Vincent Cassel (il matrimonio è durato dal 1999 al 2013). Tim Burton, invece, ha avuto due figli dall’attrice inglese Helena Bonham Carter: si chiamano Billy Ray (22 anni) e Nell (18 anni). La loro storia è finita nel 2014.

