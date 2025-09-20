Estrazione Superenalotto 20 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 20/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 20 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 151 del 20/9/2025

2-12-15-31-63-71

Numero Jolly

50

Numero Superstar

57

Quote Superenalotto del 20 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 58 22.944,97
punti 4740 253,28
punti 327.090 20,79
punti 2387.470 5,00

Quote Superstar del 20 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 25.328,00
3 stella103 2.079,00
2 stella1.674 100,00
1 stella10.151 10,00
0 stella21.726 5,00