Estrazione Superenalotto 20 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 20/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 20 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 151 del 20/9/2025
2-12-15-31-63-71
Numero Jolly
50
Numero Superstar
57
Quote Superenalotto del 20 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|8
|€ 22.944,97
|punti 4
|740
|€ 253,28
|punti 3
|27.090
|€ 20,79
|punti 2
|387.470
|€ 5,00
Quote Superstar del 20 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 25.328,00
|3 stella
|103
|€ 2.079,00
|2 stella
|1.674
|€ 100,00
|1 stella
|10.151
|€ 10,00
|0 stella
|21.726
|€ 5,00