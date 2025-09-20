Al River Garden di Cremona arriva il closing party

La stagione estiva del River Garden – Cremona, a Soncino si chiude sabato 20 settembre. E’ un ultimo grande appuntamento che promette di condensare tutta l’energia che ha reso speciale l’estate 2025

La stagione estiva del River Garden – Cremona, a Soncino si chiude sabato 20 settembre. E’ un ultimo grande appuntamento che promette di condensare tutta l’energia che ha reso speciale l’estate 2025. Il calendario non mente: il 20 settembre è l’ultimo sabato d’estate, c’è poco da fare.

River Garden – Cremona, immerso nel verde, dotato di una rilassante piscina, è punto di riferimento per chi ama la musica e le notti sotto le stelle, ha vissuto mesi intensi, animati da party che hanno lasciato il segno e da un’atmosfera capace di trasformare ogni serata in un’esperienza unica.

Molti gli eventi di River Garden – Cremona hanno fatto registrare il tutto esaurito e che il pubblico ricorderà a lungo: Vidaloca, Samsara Beach, Finesse, Jay K… tanti eventi ed un solo stile, curato in ogni dettaglio, quello di River.

Dalle notti house dedicate ai suoni internazionali ai party tematici che hanno portato sul palco performer, scenografie sorprendenti e allestimenti curati in ogni dettaglio. L’energia dei dj resident, insieme agli ospiti speciali, ha reso indimenticabili tutti i party del River Garden, creando una formula perfetta che ha unito musica, spettacolo e risate con gli amici, fino all’alba,

La chiusura della stagione estiva non è addio, ma piuttosto un arrivederci. River Garden sta per tornare ad essere semplicemente River House Club. Lo staff si prepara infatti ad accendere nuovamente i riflettori con il calendario autunno –i nverno 2025/2026, mantenendo quello stile che è ormai il suo marchio di fabbrica: cura dei dettagli, qualità musicale… e sorprese.

RIVER GARDEN – CREMONA

Via Brescia 23, Soncino (Cremona)

+39 366 175 8050