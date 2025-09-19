Estrazione Superenalotto 19 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 19/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 19 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 150 del 19/9/2025
11-16-23-31-49-78
Numero Jolly
63
Numero Superstar
13
Quote Superenalotto del 19 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|5
|€ 24.904,54
|punti 4
|435
|€ 295,16
|punti 3
|16.959
|€ 22,60
|punti 2
|254.274
|€ 5,00
Quote Superstar del 19 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|4
|€ 29.516,00
|3 stella
|144
|€ 2.260,00
|2 stella
|2.023
|€ 100,00
|1 stella
|11.888
|€ 10,00
|0 stella
|24.970
|€ 5,00