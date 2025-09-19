Estrazione Superenalotto 19 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 19/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 19 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 150 del 19/9/2025

11-16-23-31-49-78

Numero Jolly

63

Numero Superstar

13

Quote Superenalotto del 19 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 55 24.904,54
punti 4435 295,16
punti 316.959 22,60
punti 2254.274 5,00

Quote Superstar del 19 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella4 29.516,00
3 stella144 2.260,00
2 stella2.023 100,00
1 stella11.888 10,00
0 stella24.970 5,00