Estrazione Superenalotto 18 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 18/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 18 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°149 del 18/9/2025
12-38-46-49-60-65
Numero Jolly
2
Numero Superstar
46
Quote Superenalotto del 18 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|1
|€ 162.843,81
|punti 4
|312
|€ 534,35
|punti 3
|15.010
|€ 33,32
|punti 2
|256.913
|€ 6,03
Quote Superstar del 18 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 53.435,00
|3 stella
|85
|€ 3.332,00
|2 stella
|1.704
|€ 100,00
|1 stella
|10.176
|€ 10,00
|0 stella
|19.752
|€ 5,00