Estrazione Superenalotto 18 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 18/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 18 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°149 del 18/9/2025

12-38-46-49-60-65

Numero Jolly

2

Numero Superstar

46

Quote Superenalotto del 18 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 51 162.843,81
punti 4312 534,35
punti 315.010 33,32
punti 2256.913 6,03

Quote Superstar del 18 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 53.435,00
3 stella85 3.332,00
2 stella1.704 100,00
1 stella10.176 10,00
0 stella19.752 5,00