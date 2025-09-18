Chiara Ferragni lancia la nuova collezione dedicata ai cuori illusi e fa la pasta sfoglia

Chiara Ferragni lancia una capsule collection in collaborazione con il brand Rivoluzione romantica. E strizza l’occhio agli innamorati delusi

Felpe colorate, piene di disegni e scritte. In una si legge ‘illusi per sempre’, in un’altra ‘Club degli illusi’, in un’altra ancora ‘Amami fino alla fine del mondo’ o ancora “World’s best sottona”. È la nuova collezione lanciata oggi da Chiara Ferragni in collaborazione con il brand ‘Rivoluzione romantica’. Una linea che strizza l’occhio ai cuori infranti – ragazzine, per lo più, vien da pensare, e ai ‘sottoni‘. Termine gergale che significa chi ci ‘resta sotto’ in una storia, chi è innamorato perso e tende si azzera per il partner. Insomma, Chiara Ferragni, che ha visto naufragare malamente il suo matrimonio con Fedez un anno e mezzo fa e ora sembra rinata a nuova vita tra figli e nuovo amore, ha deciso di reinventarsi eroina degli idealisti innamorati e illusi.

“L’AMORE CI PRENDE IN GIRO”

Tant’è che il messaggio con cui Ferragni lancia la nuova collezione (presumibilmente una capsule) recita così: “Illusi cronici. Collezionisti di drammi. Sottoni professionisti. Perché l’amore ci prende in giro, ci spezza, ci fa piangere sotto le coperte… eppure continuiamo a inseguirlo come se fosse il nuovo drop del secolo”. La novità è stata postata su Instagram dall’influencer accompagnata da un video in cui la si vede indossare i nuovi capi. E la si vede alle prese, tra le altre cose, anche con la pasta sfoglia. Sì, avete capito bene: si vede Chiara Ferragni impastare la pasta sfoglia per fare le tagliatelle: prima preparando la classica ‘fontana’ di farina (in cui si versano le uova), poi lavorando la sfoglia e tagliandola. Poi c’è una partita a briscola, una pasticceria, lei con un cappello da cowboy. Forse capiremo, in futuro. Anche la musica del video è particolare, richiama la famosa melodia dell’opera ‘Le nozze di Figaro’ di Mozart.

UNA COLLEZIONE PER “CHI SA INNAMORARSI”

Ecco gli slogan con cui Chiara Ferragni lancia la nuova collezione: “Illusi da sempre, illusi per sempre”, “Non spaccarmi il cuore (è già rotto abbastanza)“, “World’s best sottona, perchè se dici di non esserlo mai stato.. Stai mentendo”. E poi, dice ancora: “Questa collezione è per chi sa che innamorarsi è la vera rivoluzione: dolorosa, ironica, irresistibile. E noi ci entriamo sempre a testa alta, perchè e’ l’unica rivoluzione in cui vale la pena credere. Ogni riferimento a persone realmente esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale”.

UNA NUOVA IMMAGINE DOPO IL PANDORO GATE

È una ‘rivoluzione’ bella e buona, per l’influencer. Che del resto aveva già dato alcuni segnali di cambiamento in arrivo, negli ultimi giorni. Come il fatto che dalla pagina del brand Chiara Ferragni fosse sparito il famosissimo logo dell’occhio che l’ha resa celebre. Per fare spazio a una semplice scritta Chiara Ferragni in blu. E aveva anche fatto piazza pulita di tutte le precedenti fotografie. Insomma, dai gioielli occhiali e cosmetici super esclusivi (e molto cari, quindi per pochi), Chiara Ferragni è passata alle magliettine per teenager. All’insegna del motto ‘anche io una povera illusa’, quindi sostanzialmente ‘una di voi’. Un tentativo di riposizionare la sua immagine, si direbbe, dopo la batosta del Pandoro gate e tutte le conseguenze nefaste per l’influencer che ha perso collaborazioni su collaborazioni.

IL BRAND RIVOLUZIONE ROMANTICA

Rivoluzione Romantica è un brand creato dai dj Alberto Albani ed Edoardo Bertuccioli, famoso per i messaggi ironici stampati sui capi di abbigliamento delle loro capsule.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)