“Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”: bufera sulla canzone di Fedez

Fa discutere il testo di una nuova canzone di Fedez: “Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Nel brano citazioni discutibili anche su Revenge Porn, Carlo Acutis e il Papa

Fa discutere lo spoiler di una nuova canzone di Fedez che il rapper lancerà questo venerdì, 19 settembre. In una storia di Instagram, il 35enne ha pubblicato una porzione di testo che è diventata subito virale. A colpire gli utenti una serie di frasi che prendono di mira vari personaggi. Tra questi il campione Jannik Sinner.

“Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare aff***lo EsseMagazine. Quindi prima di iniziare una cosa importante… Vaff****lo ad EsseMagazine”, si legge all’inizio dello screen pubblicato. “Ieri- prosegue il testo- una femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull’iphone. La polizia postale non le farà una sega. Qui scatta l’arresto solo per una sega“.

Fedez cita, poi, l’attualità: Carlo Acutis, Charlie Kirk, il Papa. “Hanno fatto santo un 15enne. Il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie. Hanno sparato ad un antiabortista americano. Oh tranquilli raga il Papa è ancora in Vaticano!”. E ce n’è anche per Elly Schlein: “Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? ‘Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei’“. Infine, la frase sul tennista azzurro nato a San Candito, in Trentito Alto Adige: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purasangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

Su X sono esplosi i commenti negativi contro il rapper, in difesa di Sinner e contro un accostamento che sembra non avere né capo né coda. C’è chi parla di cattivo gusto e chi di ricerca di attenzioni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)