Estrazione Superenalotto 16 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 16/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 16 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 148 del 16/9/2025

1-12-26-44-51-90

Numero Jolly

72

Numero Superstar

45

Quote Superenalotto del 16 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 27.720,75
punti 4784 217,09
punti 327.435 18,61
punti 2374.864 5,00

Quote Superstar del 16 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 21.709,00
3 stella120 1.861,00
2 stella1.645 100,00
1 stella8.890 10,00
0 stella18.760 5,00