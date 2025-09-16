Estrazione Superenalotto 16 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 16/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 16 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 148 del 16/9/2025
1-12-26-44-51-90
Numero Jolly
72
Numero Superstar
45
Quote Superenalotto del 16 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|6
|€ 27.720,75
|punti 4
|784
|€ 217,09
|punti 3
|27.435
|€ 18,61
|punti 2
|374.864
|€ 5,00
Quote Superstar del 16 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 21.709,00
|3 stella
|120
|€ 1.861,00
|2 stella
|1.645
|€ 100,00
|1 stella
|8.890
|€ 10,00
|0 stella
|18.760
|€ 5,00