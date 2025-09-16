Ancora polemiche sul taser dopo la morte di un 41enne a Reggio Emilia

A Reggio Emilia un uomo di 41 anni, con diversi precedenti, è morto poche ore dopo essere stato colpito da un agente con il taser

Un’altra morte da taser. Un uomo di 41 anni, con diversi precedenti, è morto poche ore dopo essere stato colpito da un agente a Reggio Emilia, all’alba, nella frazione di Massenzatico. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato fermato da una pattuglia della Polizia vicino al forno di via Beethoven. Tentativo di calmarlo fallito, colluttazione, taser.

Dopo la scarica, l’uomo è crollato al suolo accusando un malore. Immediata la chiamata al 118: la corsa in ambulanza e il ricovero d’urgenza al Santa Maria Nuova. Ma poche ore dopo è stato dichiarato il decesso. Ora la palla passa alla Procura, che ha aperto un fascicolo. Si attende l’autopsia, chiamata a chiarire se la pistola elettrica abbia avuto un ruolo decisivo o se dietro la morte ci siano cause pregresse. Per ora silenzio da questura e magistratura, con la promessa che “saranno fornite informazioni a tempo debito”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)