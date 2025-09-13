Jorge Lorenzo truffato in Puglia con una ruota panoramica

“Ho comprato una ruota panoramica, mi devono 200.000 euro”: in Puglia hanno fatto il pacco a Jorge Lorenzo. L’ex campione della MotoGp truffato a Vieste

Hanno fatto il pacco a Jorge Lorenzo. Un pacco enorme, grande come… una ruota panoramica. L’ex campione della MotoGP ha denunciato pubblicamente (a Dentro la notizia su Canale 5) la disavventura che gli è capitata a Vieste, in Puglia.

Lorenzo ha raccontato di aver investito 1,4 milioni di euro per acquistare, appunto, una ruota panoramica, poi data in gestione con un contratto di affitto quadriennale. Peccato che, secondo Lorenzo, la società incaricata non abbia mai rispettato i patti: pagamenti sempre più tardivi, fino al buio totale da settembre 2024. “A oggi – ha spiegato – il debito supera i 200mila euro. Abbiamo denunciato sia penalmente che civilmente”.

La frustrazione è ovvia: “Mi sono fidato della persona sbagliata, pensavo fosse un amico. Lui allunga i tempi, mentre il valore della ruota cala ogni giorno. Intanto continua a usare il mio nome sui social come se fossi ancora testimonial. Quella è la ruota di Jorge Lorenzo, ma non andateci”.

