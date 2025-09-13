Estrazione Superenalotto 13 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 13/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 13 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 147 del 13/9/2025

26-28-31-35-37-65

Numero Jolly

30

Numero Superstar

5

Quote Superenalotto del 13 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 46.309,05
punti 4452 418,38
punti 317.417 32,63
punti 2292.435 6,03

Quote Superstar del 13 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 41.838,00
3 stella100 3.263,00
2 stella1.779 100,00
1 stella12.437 10,00
0 stella32.061 5,00