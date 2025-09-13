Estrazione Superenalotto 13 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 13/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 13 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 147 del 13/9/2025
26-28-31-35-37-65
Numero Jolly
30
Numero Superstar
5
Quote Superenalotto del 13 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 46.309,05
|punti 4
|452
|€ 418,38
|punti 3
|17.417
|€ 32,63
|punti 2
|292.435
|€ 6,03
Quote Superstar del 13 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 41.838,00
|3 stella
|100
|€ 3.263,00
|2 stella
|1.779
|€ 100,00
|1 stella
|12.437
|€ 10,00
|0 stella
|32.061
|€ 5,00