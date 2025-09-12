Estrazione Superenalotto 12 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 12/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 12 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 146 del 12/9/2025

29-33-44-52-63-65

Numero Jolly

19

Numero Superstar

84

Quote Superenalotto del 12 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 42.013,40
punti 4275 472,41
punti 312.098 32,07
punti 2193.681 6,19

Quote Superstar del 12 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella67 3.207,00
2 stella834 100,00
1 stella5.616 10,00
0 stella14.137 5,00