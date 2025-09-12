Estrazione Superenalotto 12 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 12/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 12 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 146 del 12/9/2025
29-33-44-52-63-65
Numero Jolly
19
Numero Superstar
84
Quote Superenalotto del 12 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 42.013,40
|punti 4
|275
|€ 472,41
|punti 3
|12.098
|€ 32,07
|punti 2
|193.681
|€ 6,19
Quote Superstar del 12 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|67
|€ 3.207,00
|2 stella
|834
|€ 100,00
|1 stella
|5.616
|€ 10,00
|0 stella
|14.137
|€ 5,00