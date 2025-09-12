Chi è Pietro Serpi, il bambino protagonista del film “Come ti muovi sbagli”

Pietro Serpi è il bambino protagonista del film “Come ti muovi sbagli” di Gianni Di Gregorio. Il film è prodotto da Angelo Barbagallo di Bibi Film e Rai Cinema

Pietro Serpi è il bambino protagonista del film “Come ti muovi sbagli” di Gianni Di Gregorio. Il film, prodotto da Angelo Barbagallo di Bibi Film e Rai Cinema, una co-produzione Italia – Francia Bibi Film – Les Films du poisson, è stato presentato il 5 settembre (fuori concorso) come film di chiusura delle Giornate degli Autori alla Biennale di Venezia, e lo stesso giorno è uscito nelle sale al cinema.

Serpi è tra i protagonisti della storia ed ha il ruolo di Tommaso, ovvero il figlio di Greta Scarano (Sofia) eTom Wlaschiha (Helmut) e nipote di Gianni di Gregorio (Il professore), che insieme alla sorella scombussolano la vita del nonno dopo che la mamma in crisi coniugale torna a Roma dalla Germania.

In occasione della presentazione del film a Venezia, il giovane attore ha indossato abiti di Tommy Hilfiger.

Pietro Serpi è un giovane attore italiano nato a Roma il 21 settembre 2016. Figlio di padre italiano e madre italo-brasiliana, e frequenta la quarta elementare. Pietro ha sempre mostrato una grande energia e una parlantina sorprendente per la sua età.

A soli 6 anni, Pietro ha scoperto la sua passione per la recitazione e ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema, e dopo il suo primo provino, è stato scelto per il suo primo progetto. Da allora, ha preso parte a diversi film e serie TV, tra cui il grandissimo successo “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, dove ha interpretato il ruolo di Daniele Spezzacatena, il fratello del protagonista.

Successivamente, è stato scelto per interpretare il ruolo di Adriano Cesaroni nella serie “I Cesaroni, il ritorno”, che andrà in onda prossimamente su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Oltre alla recitazione, Pietro ha molte altre passioni, tra cui il calcio e i Lego, nei quali ha dimostrato un’abilità altissima. Con la sua energia e la sua creatività, Pietro Serpi è un giovane attore promettente che sicuramente continuerà a far parlare di sé nel mondo dello spettacolo.