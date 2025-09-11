Stasera su Rai 2 “Ore 14 Sera”, i casi irrisolti e attualità in prima serata

Su Rai 2 torna “Ore 14 Sera”, i casi irrisolti e attualità in prima serata. Con Milo Infante l’approfondimento sui grandi gialli italiani ancora senza soluzione

Da questa sera, giovedì 11 settembre, torna su Rai 2 alle 21.20 “Ore 14 Sera”, il programma di Milo Infante che accompagnerà i telespettatori alla scoperta dei principali casi di cronaca e i gialli che ancora attendono di essere risolti. Tra gli argomenti che saranno approfonditi nel primo appuntamento ci sono il giallo di Silvana Damato, l’ex tabaccaia di Bruzzano, l’omicidio di Pierina Paganelli con Valeria Bartolucci, il giallo di Liliana Resinovich con le nuove analisi e l’omicidio di Chiara Poggi.

In studio si confronteranno gli esperti di “Ore 14”: nella prima puntata oltre alla dottoressa Roberta Bruzzone, a Monica Leofreddi, al sostituto procuratore Antonio Tanga, ci saranno i protagonisti della nuova inchiesta di Garlasco.“Ore 14” va in onda nella fascia oraria pomeridiana di Rai 2 ed è arrivato quest’anno alla sesta stagione. Il programma, basato su ricostruzioni puntuali dei vari casi di cronaca e testimonianze raccolte dagli inviati, ha un pubblico sempre più affezionato e in crescita: partito da poco meno del 4% di share della prima stagione, “Ore 14” ha chiuso a luglio scorso con una media di oltre l’8% con punte del 12% e oltre un milione di spettatori. La sesta stagione è ripartita lunedì 8 settembre scorso con oltre il 7% di share nella puntata di esordio.

“Ore 14 Sera” è un programma di Milo Infante e Claudia Manari, e di Giorgio Rossani, Arianna Giunti, Silvia Ciufolini Giorgia Buran e Matto Vallini a cura della Direzione Approfondimento.