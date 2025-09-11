Raoul Bova in Tv dopo il caso degli audio rubati: sarà ospite a Verissimo

Raoul Bova in tv dopo il caso degli audio rubati: l’attore tra gli ospiti di Verissimo. Nei giorni scorsi a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha assicurato: “Affronto la situazione a testa alta”

Dopo un’estate passata nell’occhio del ciclone per il caso degli audio rubati, Raoul Bova si prepara a tornare in televisione. L’attore sarà ospite di Verissimo nel weekend di ripartenza del programma. Silvia Toffanin lo intervisterà nella puntata di domenica 14 settembre. Presenterà la nuova stagione della serie Mediaset prodotta da Rti e Lux Vide “Buongiorno, mamma!”, in onda dal 17 settembre su Canale 5 per quattro prime serate. E tutti si chiedono se commenterà quanto accaduto nei mesi passati.

DOPO LO SCANDALO “A TESTA ALTA”

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Bova ha dichiarato: “Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile. Comunque ora sto bene”.

Il 54enne, poi, ha parlato del rapporto con i quattro figli: Alessandro Leon e Francesco (25 e 24 anni) avuti con l’ex moglie Chiara Giordano e Luna e Alma (9 e 6 anni) avute con Rocío Muñoz Morales. “Con Ale e Franci ora ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo. Con Luna e Alma cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole ed è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti. I miei quattro figli hanno età e caratteri diversi e io cerco di fare ogni giorno del mio meglio”. E ha ammesso: “Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto“.

“Imparo ogni giorno da tutti e quattro- ha continuato- ogni momento che viviamo insieme è prezioso. Forse l’insegnamento più grande è l’amore incondizionato, nonostante gli errori che spesso noi adulti possiamo commettere. Può capitare che il lavoro ti porti lontano anche per periodi lunghi e a volte la stanchezza ti fa essere meno brillante del solito, ma loro capiscono perché, appunto, amano incondizionatamente”.

A loro cosa vorrebbe rimanesse? “Mi piacerebbe che capissero quanto sia importante avere un lavoro che li renda felici ogni mattina quando si alzano. Vorrei che facessero sempre del loro meglio nella vita, che si impegnassero qualsiasi strada decideranno di intraprendere. Il sacrificio per ottenere un risultato è meno faticoso se si fa con amore“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)