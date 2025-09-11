La vivacità boho incontra la calma nordica nella nuova collezione JYSK

JYSK presenta la nuova collezione Nordic Mood, che cattura lo spirito bohémien e lo trasforma in un décor elegante per la casa, invitando a esplorare un ambiente domestico vibrante

JYSK presenta la nuova collezione Nordic Mood, che cattura lo spirito bohémien e lo trasforma in un décor elegante per la casa, invitando a esplorare un ambiente domestico vibrante che unisce colori caldi alla raffinatezza essenziale del design nordico.

Caratterizzata dal fascino “boho” e da un’estetica artigianale, la nuova collezione sperimenta texture, stampe e colori per creare un’atmosfera unica e personale all’interno della casa.

I prodotti sono pensati per stimolare la creatività nell’arredamento, che si tratti di decorare un angolo o un’intera zona dell’abitazione.

La collezione di fine estate di quest’anno riflette una nuova tendenza in crescita: più colore, più calore, più carattere nella vita di tutti i giorni. Tra i pezzi di spicco, il vaso FREI, con la sua texture che richiama le tonalità autunnali intense del bouquet GODFRED, uno dei punti centrali di una collezione dal sapore sia terroso che esotico.

Il cuscino BANKSIA e la pianta artificiale ALAN introducono un tocco giocoso all’ambiente domestico: BANKSIA grazie al suo motivo grafico d’impatto, e ALAN con la sua ispirazione esotica. Il portacandela CASPAR aggiunge un contrasto nordico, combinando il colore con il design minimalista tipico della Scandinavia.

Per chi cerca un’illuminazione accogliente, la candela profumata BASTIAN è l’elemento di spicco. Ogni pezzo è unico grazie alla sua smaltatura reattiva, che riflette lo spirito artigianale dell’intera collezione. Allo stesso modo, la lanterna MAALTHE, realizzata in carta certificata FSC, aggiunge la fiamma viva alla scena, perfetta per le lunghe serate di fine estate, avvolti nella morbida coperta VINTEREIK.

Una panoramica dei prodotti, disponibili in tutti i negozi JYSK e online su JYSK.IT:

Coperta VINTEREIK 130×170 cm marrone

Cesto GREG P25xL29xH20 cm naturale

Lanterna MELIAS Ø24xH46 cm nero

Portacandela ALLAN Ø10xH8 cm marrone

Vaso FREI Ø16xH26 cm grigio

Vaso per piante HARALDUR Ø20xH17 cm grigio caldo

Portacandela CASPAR Ø8xH16 cm nero

Portacandela CASPAR Ø10xH21 cm nero

Candela LED JOHNSSON Ø8xH10 cm

Vassoio decorativo INGMUND Ø39xH2 cm nero

Lanterna MAALTHE Ø27xH35 cm naturale/nero

Pianta artificiale ALAN Ø60xH75 cm verde

Bouquet artificiale GODFRED H70 cm viola scuro

Candela profumata BASTIAN Ø13xH12 cm marrone

Candela sottile BERTEL H22 cm mandorla, 2 pezzi

Cuscino HORNFIOL 45×45 cm in ciniglia gialla

Cuscino BANKSIA 35×50 cm color caffellatte/grigio