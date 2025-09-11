La vivacità boho incontra la calma nordica nella nuova collezione JYSK

JYSK presenta la nuova collezione Nordic Mood, che cattura lo spirito bohémien e lo trasforma in un décor elegante per la casa, invitando a esplorare un ambiente domestico vibrante
JYSK presenta la nuova collezione Nordic Mood, che cattura lo spirito bohémien e lo trasforma in un décor elegante per la casa, invitando a esplorare un ambiente domestico vibrante che unisce colori caldi alla raffinatezza essenziale del design nordico.
Caratterizzata dal fascino “boho” e da un’estetica artigianale, la nuova collezione sperimenta texture, stampe e colori per creare un’atmosfera unica e personale all’interno della casa.
I prodotti sono pensati per stimolare la creatività nell’arredamento, che si tratti di decorare un angolo o un’intera zona dell’abitazione.
La collezione di fine estate di quest’anno riflette una nuova tendenza in crescita: più colore, più calore, più carattere nella vita di tutti i giorni. Tra i pezzi di spicco, il vaso FREI, con la sua texture che richiama le tonalità autunnali intense del bouquet GODFRED, uno dei punti centrali di una collezione dal sapore sia terroso che esotico.
Il cuscino BANKSIA e la pianta artificiale ALAN introducono un tocco giocoso all’ambiente domestico: BANKSIA grazie al suo motivo grafico d’impatto, e ALAN con la sua ispirazione esotica. Il portacandela CASPAR aggiunge un contrasto nordico, combinando il colore con il design minimalista tipico della Scandinavia.
Per chi cerca un’illuminazione accogliente, la candela profumata BASTIAN è l’elemento di spicco. Ogni pezzo è unico grazie alla sua smaltatura reattiva, che riflette lo spirito artigianale dell’intera collezione. Allo stesso modo, la lanterna MAALTHE, realizzata in carta certificata FSC, aggiunge la fiamma viva alla scena, perfetta per le lunghe serate di fine estate, avvolti nella morbida coperta VINTEREIK.
Una panoramica dei prodotti, disponibili in tutti i negozi JYSK e online su JYSK.IT:
Coperta VINTEREIK 130×170 cm marrone
Cesto GREG P25xL29xH20 cm naturale
Lanterna MELIAS Ø24xH46 cm nero
Portacandela ALLAN Ø10xH8 cm marrone
Vaso FREI Ø16xH26 cm grigio
Vaso per piante HARALDUR Ø20xH17 cm grigio caldo
Portacandela CASPAR Ø8xH16 cm nero
Portacandela CASPAR Ø10xH21 cm nero
Candela LED JOHNSSON Ø8xH10 cm
Vassoio decorativo INGMUND Ø39xH2 cm nero
Lanterna MAALTHE Ø27xH35 cm naturale/nero
Pianta artificiale ALAN Ø60xH75 cm verde
Bouquet artificiale GODFRED H70 cm viola scuro
Candela profumata BASTIAN Ø13xH12 cm marrone
Candela sottile BERTEL H22 cm mandorla, 2 pezzi
Cuscino HORNFIOL 45×45 cm in ciniglia gialla
Cuscino BANKSIA 35×50 cm color caffellatte/grigio