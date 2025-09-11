Estrazione Superenalotto 11 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 11/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 11 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°145 del 11/9/2025
3-9-11-35-65-74
Numero Jolly
26
Numero Superstar
29
Quote Superenalotto del 11 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|17
|€ 9.632,50
|punti 4
|910
|€ 184,20
|punti 3
|31.764
|€ 15,83
|punti 2
|414.188
|€ 5,00
Quote Superstar del 11 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|3
|€ 18.420,00
|3 stella
|197
|€ 1.583,00
|2 stella
|2.321
|€ 100,00
|1 stella
|12.216
|€ 10,00
|0 stella
|22.677
|€ 5,00