Estrazione Superenalotto 9 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 9/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 9 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 144 del 9/9/2025
34-47-71-73-82-90
Numero Jolly
49
Numero Superstar
52
Quote Superenalotto del 9 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 41.640,61
|punti 4
|477
|€ 357,31
|punti 3
|17.838
|€ 28,67
|punti 2
|272.404
|€ 5,82
Quote Superstar del 9 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 35.731,00
|3 stella
|158
|€ 2.867,00
|2 stella
|1.547
|€ 100,00
|1 stella
|9.670
|€ 10,00
|0 stella
|21.167
|€ 5,00