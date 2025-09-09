Estrazione Superenalotto 9 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 9/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 9 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 144 del 9/9/2025

34-47-71-73-82-90

Numero Jolly

49

Numero Superstar

52

Quote Superenalotto del 9 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 41.640,61
punti 4477 357,31
punti 317.838 28,67
punti 2272.404 5,82

Quote Superstar del 9 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 35.731,00
3 stella158 2.867,00
2 stella1.547 100,00
1 stella9.670 10,00
0 stella21.167 5,00