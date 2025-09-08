Caso kiss cam al concerto dei Coldplay, Kristin Cabot divorzia dal marito

Caso kiss cam al concerto dei Coldplay, Kristin Cabot divorzia. Storia chiusa definitivamente per l’ex di Astromer dopo l’episodio che l’ha vista protagonista insieme ad Andy Byron

Il caso della kiss cam al concerto dei Coldplay ha tenuto banco per tutta l’estate facendo diventare virale la coppia inquadrata senza preavviso al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts: il Ceo di Astromer, Andy Byron, e superiore della collega, Kristin Cabot. Entrambi ormai ex dell’azienda.

Il Daily Mail, ripreso da diversi media internazionali, fa sapere che la donna ha chiesto il divorzio dal marito: Andrew Cabot, ricco erede della famiglia fondatrice del colosso del rum Privateer. Secondo i documenti citati dal sito, l’udienza sul caso si terrà il 26 novembre.

UNA COPPIA GIÀ IN CRISI. L’EX MOGLIE DI LUI: “NON È ESATTAMENTE IL MARITO IDEALE. A LUI INTERESSANO SOLO I SOLDI”

La coppia sarebbe già stata in crisi da tempo e lo scandalo virale sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nessuna sorpresa insomma per la controparte. E, confermarlo è la seconda (ex) moglie) di Cabot. Al Daily Mail, Julia racconta: “Ho mandato un messaggio ad Andrew subito dopo l’accaduto e lui mi ha detto: ‘La sua vita non ha niente a che fare con me’“. La donna continua, lasciando un suo parere: “Non è esattamente il marito ideale, anche se neanche lei sembra la moglie dei sogni. Lui se l’è cercata, gli interessano solo i soldi”. Per lei, infatti: “Quello che dai, ricevi. Personalmente, non credo che Andrew sia ferito nei sentimenti. È solo imbarazzato, e basta“.

UN MOMENTO DIVENTATO VIRALE SU SOCIAL E TV

E, in effetti, la portata dell’episodio è stata enorme. Chiunque abbia un account su una piattaforma social o abbia visto programmi giornalistici ha saputo del fatto. Era il 16 luglio, la telecamera inquadra Byron e Cabot abbracciati, loro si rendono conto di quanto sta accadendo e in pochi secondi si allontanano l’uno dall’altra. In uno stadio colto di sorpresa, persino Chris Martin dei Coldplay ha commentato in maniera imbarazzata: : “Guardate questi due, o hanno una storia o sono solo molto timidi”.

