Europei di basket: Italia-Slovenia, oggi in diretta su Rai Sport, vale i quarti di finale

Dici Slovenia e pensi Luka Doncic. Accostamento che, parlando di basket, viene naturale. Perchè, al netto del rendimento un po’ altalenante all’inizio del torneo – con due sconfitte contro Polonia e Francia – e del crescendo di condizione di molti suoi compagni, è chiaro che il destino della Slovenia passa dalle manone di Luka, erede designato di LeBron James ai Lakers, un’estate dedicata al recupero di una forma fisica accettabile (niente grigliate fino a notte fonda e niente ‘bombe’ alla crema al mattino, le sue trasgressioni preferite) e un impatto sull’Europeo a dir poco devastante: 32,4 punti di media a partita, quota 1100 punti con la maglia della nazionale superata per diventare, ad appena 26 anni, il miglior marcatore nella storia del basket sloveno, nonché, dal punto di vista storico, con 22,5 punti di media in soli 21 incontri di tornei continentali, sistemarsi alle spalle dei leggendari Nikos Galis (31,2), Radivoj Korac (24,8) e Drazen Petrovic (23,2) per punti a partita nella storia della manifestazione.

Pensare di annullare un giocatore del genere, perciò, rientra nel fantabasket, ma cercare di contenerlo, cercando contemporaneamente di limitare i compagni sarà la mission dell’Italia, che ha dimostrato fin qui di sapersi immolare in difesa. Se poi, col recupero di Niang, al talento offensivo di Simone Fontecchio aggiungiamo la forza dirompente di Momo Diouf, la faccia tosta di Spissu e Pajola e il carisma di capitan Melli, allora pure il mostro farà meno paura.

Italia-Slovenia, in programma a Riga domenica 7 settembre alle 17.30, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, con il commento di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol, con FGrancesca Spazioni Testa e Giacomo “Jack” Galanda in studio