Estrazione Superenalotto 6 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 6/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 6 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 143 del 6/9/2025
59-73-75-76-78-88
Numero Jolly
57
Numero Superstar
5
Quote Superenalotto del 6 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 45.658,51
|punti 4
|486
|€ 383,76
|punti 3
|15.103
|€ 37,11
|punti 2
|249.904
|€ 6,96
Quote Superstar del 6 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 38.376,00
|3 stella
|73
|€ 3.711,00
|2 stella
|1.519
|€ 100,00
|1 stella
|12.087
|€ 10,00
|0 stella
|33.971
|€ 5,00