Estrazione Superenalotto 6 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 6/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 6 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 143 del 6/9/2025

59-73-75-76-78-88

Numero Jolly

57

Numero Superstar

5

Quote Superenalotto del 6 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 45.658,51
punti 4486 383,76
punti 315.103 37,11
punti 2249.904 6,96

Quote Superstar del 6 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 38.376,00
3 stella73 3.711,00
2 stella1.519 100,00
1 stella12.087 10,00
0 stella33.971 5,00