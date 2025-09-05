Mario Adinolfi vuole fare l’opinionista a Uomini e Donne e battibecca con Tina Cipollari

Mario Adinolfi sogna di fare l’opinionista a Uomini e Donne. Botta e risposta con Tina Cipollari, regina dello show di Maria De Filippi

Mario Adinolfi vorrebbe tornare in tv con un ruolo specifico e lancia la sua candidatura in un’intervista rilasciata a Casa Lollo, di Lollo Magazine. “Il mio sogno professionale è fare l’opinionista a Uomini e Donne”, ha detto l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi. “Vorrei fare Tinì Cansino, vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne, dietro Gianni Sperti”, ha spiegato.

Un’idea che Tina Cipollari, storica opinionista del programma di Maria De Filippi, ha bocciato categoricamente. Senza peli sulla lingua come sempre, ha così commentato: “No grazie, siamo al completo”.

Non si è fatta attendere la risposta di Adinolfi: “Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti”. Il giornalista, dopo la sua esperienza in Honduras nel reality di Canale 5, aveva raccontato a Superguida Tv i suoi progetti: “Resto a disposizione della rete e delle produzioni per fare altro. Non credo da concorrente, non ho molta voglia ma valuterò le offerte che arriveranno. La mia intenzione non è interrompere il dialogo che ho instaurato con gli italiani sull’Isola e dunque se ci saranno occasioni per continuare a parlare di me stesso e delle mie idee continuerò a farlo. Mi piacerebbe fare l’opinionista“, aveva anticipato.

