Estrazione Superenalotto 5 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 5/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 5 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 142 del 5/9/2025
9-39-47-52-71-82
Numero Jolly
83
Numero Superstar
52
Quote Superenalotto del 5 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|7
|€ 17.842,64
|punti 4
|400
|€ 321,93
|punti 3
|14.606
|€ 26,32
|punti 2
|224.220
|€ 5,30
Quote Superstar del 5 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|2
|€ 32.193,00
|3 stella
|125
|€ 2.632,00
|2 stella
|1.576
|€ 100,00
|1 stella
|8.304
|€ 10,00
|0 stella
|14.782
|€ 5,00