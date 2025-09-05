Estrazione Superenalotto 5 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 5/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 5 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 142 del 5/9/2025

9-39-47-52-71-82

Numero Jolly

83

Numero Superstar

52

Quote Superenalotto del 5 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 57 17.842,64
punti 4400 321,93
punti 314.606 26,32
punti 2224.220 5,30

Quote Superstar del 5 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella2 32.193,00
3 stella125 2.632,00
2 stella1.576 100,00
1 stella8.304 10,00
0 stella14.782 5,00