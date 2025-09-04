Estrazione Superenalotto 4 settembre 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 4/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 4 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°141 del 4/9/2025
5-16-38-45-63-83
Numero Jolly
46
Numero Superstar
83
Quote Superenalotto del 4 settembre 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|3
|€ 54.385,00
|punti 4
|361
|€ 462,68
|punti 3
|16.913
|€ 29,62
|punti 2
|282.094
|€ 5,50
Quote Superstar del 4 settembre 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|7
|€ 46.268,00
|3 stella
|103
|€ 2.962,00
|2 stella
|1.446
|€ 100,00
|1 stella
|8.717
|€ 10,00
|0 stella
|17.871
|€ 5,00