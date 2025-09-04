Estrazione Superenalotto 4 settembre 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 4/9/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 4 settembre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°141 del 4/9/2025

5-16-38-45-63-83

Numero Jolly

46

Numero Superstar

83

Quote Superenalotto del 4 settembre 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 54.385,00
punti 4361 462,68
punti 316.913 29,62
punti 2282.094 5,50

Quote Superstar del 4 settembre 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella7 46.268,00
3 stella103 2.962,00
2 stella1.446 100,00
1 stella8.717 10,00
0 stella17.871 5,00