Gossip: sui social la dedica di Fedez alla fidanzata Giulia Honegger per il compleanno

Teneri abbracci e dolci baci in una serie di scatti inediti in bianco e nero. Dopo aver ufficializzato la storia su Instagram, Fedez dedica un nuovo post alla fidanzata Giulia Honegger che compie gli anni. “Se smetti di inseguire smetti anche di scappare”, scrive il rapper che sembra aver ritrovato una serenità non passata inosservata agli oltre 13 milioni di followers. “Che bello vederti felice”, commenta qualcuno. “È bello vederti sereno e vederti tornato a fare quello che sai fare bene forza Federico”, scrive qualcun altro.

Tra i messaggi c’è anche chi rimpiange il rapporto con l’ex Chiara Ferragni, ora felice a sua volta con Giovanni Tronchetti Provera. Nel suo post, Fedez aggiunge uno scatto del suo nuovo tatuaggio sul palmo della mano: un cuore con al centro un occhio triste trafitto da tre spade. Una scelta simbolica per imprimere i passi di un percorso che ha avuto anche tappe dolorose.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)