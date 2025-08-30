Estrazione Superenalotto 30 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 30/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 30 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 139 del 30/8/2025

30-43-46-62-73-90

Numero Jolly

35

Numero Superstar

73

Quote Superenalotto del 30 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 53 58.934,79
punti 4340 534,25
punti 315.523 35,02
punti 2272.588 6,17

Quote Superstar del 30 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella117 3.502,00
2 stella1.614 100,00
1 stella9.339 10,00
0 stella18.651 5,00