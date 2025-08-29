Estrazione Superenalotto 29 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 29/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 29 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto del 29/8/2025

18-22-32-34-52-56

Numero Jolly

62

Numero Superstar

45

Quote Superenalotto del 29 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 54 30.161,69
punti 4368 341,00
punti 312.915 28,84
punti 2201.116 5,71

Quote Superstar del 29 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella1 34.100,00
3 stella53 2.884,00
2 stella893 100,00
1 stella5.997 10,00
0 stella14.453 5,00