Estrazione Superenalotto 29 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 29/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, martedì 29 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto del 29/8/2025
18-22-32-34-52-56
Numero Jolly
62
Numero Superstar
45
Quote Superenalotto del 29 agosto 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|4
|€ 30.161,69
|punti 4
|368
|€ 341,00
|punti 3
|12.915
|€ 28,84
|punti 2
|201.116
|€ 5,71
Quote Superstar del 29 agosto 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|1
|€ 34.100,00
|3 stella
|53
|€ 2.884,00
|2 stella
|893
|€ 100,00
|1 stella
|5.997
|€ 10,00
|0 stella
|14.453
|€ 5,00