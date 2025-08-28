Estrazione Superenalotto 28 agosto 2025: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 28/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

Estrazione Superenalotto

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 28 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n°137 del 28/8/2025

56-59-64-67-72-78

Numero Jolly

51

Numero Superstar

86

Quote Superenalotto del 28 agosto 2025

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 52 78.351,89
punti 4358 451,24
punti 313.229 36,46
punti 2223.107 6,68

Quote Superstar del 28 agosto 2025

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella0 0,00
3 stella70 3.646,00
2 stella959 100,00
1 stella6.404 10,00
0 stella15.828 5,00