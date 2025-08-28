Estrazione Superenalotto 28 agosto 2025: numeri e quote

Estrazione Superenalotto del 28/8/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, giovedì 28 agosto 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n°137 del 28/8/2025
56-59-64-67-72-78
Numero Jolly
51
Numero Superstar
86
Quote Superenalotto del 28 agosto 2025
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|€ 0,00
|punti 5
|2
|€ 78.351,89
|punti 4
|358
|€ 451,24
|punti 3
|13.229
|€ 36,46
|punti 2
|223.107
|€ 6,68
Quote Superstar del 28 agosto 2025
|Categoria
|Numero Vincite
|Le Quote
|6 stella (superbonus prima categoria)
|0
|€ 0,00
|5+1 stella (superbonus seconda categoria)
|0
|€ 0,00
|5 stella
|0
|€ 0,00
|4 stella
|0
|€ 0,00
|3 stella
|70
|€ 3.646,00
|2 stella
|959
|€ 100,00
|1 stella
|6.404
|€ 10,00
|0 stella
|15.828
|€ 5,00