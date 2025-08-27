Gossip: Taylor Swift e Travis Kelce annunciano il matrimonio

La popstar Taylor Swift e il giocatore di football, stella dei Kansas City Chiefs, Travis Kielce hanno sorpreso i fan condividendo le immagini della proposta di matrimonio

“La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano”. Così Taylor Swift e Travis Kelce annunciano il fidanzamento ufficiale. Con un carosello di cinque foto, la popstar e il giocatore di football, stella dei Kansas City Chiefs, hanno sorpreso i fan condividendo le immagini della romantica proposta e un primo piano dell’anello di fidanzamento disegnato dallo stesso sportivo con Kindred Lubeck di Artifex Fine Jewelry. “La pietra è un ‘taglio brillante Old Mine’”, scrive People, commentando il gioiello in oro giallo. A fare da cornice alla proposta un giardino pieno di fiori, cornice perfetta per il momento la fatidica domanda.

Swift ha, poi, condiviso il post nelle storie di Instagram commentando con un cuore e inserendo la sua canzone “So high school”, brano tratto da “The tortured poets department” che sarebbe stato scritto proprio per Kelce. Il post in poche ore sta conquistando tantissimi like di fan e vip. In sole tre ore ha superato quota 15 milioni. Tra i ‘mi piace’ anche quello del principe e della principessa del Galles, William e Kate, quello di Meghan Markle, Justin Timberlake, Demi Lovato, Cardi B e Gigi Hadid.

COME SI SONO CONOSCIUTI TAYLOR E TRAVIS

Taylor e Travis stanno insieme dal 2023. Kelce aveva assistito al concerto dell’Eras Tour all’Arrowhead Stadium di Kansas City e aveva preparato uno dei braccialetti dell’amicizia che i fan si scambiano ai live della star con il suo numero di cellulare. L’intenzione era quella di consegnarlo alla ragazza. Il 35enne ha, però, dichiarato di essere rimasto deluso perché – quella sera – non era riuscito ad incontrare quella che sarebbe stata la futura fidanzata subito dopo lo show a cui aveva assistito. Kelce, così, ha raccontato l’episodio nel suo podcast New Heights, storia che è arrivata all’orecchio della cantautrice. A quel punto, i due si sono messi in contatto e mai più lasciati. Durante una delle recenti puntate di New Heighs, Taylor ha anche annunciato l’uscita del suo nuovo album, “The life of a showgirl”. Il progetto sarà disponibile dal 3 ottobre.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)